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empregos Brasil cria 121,3 mil vagas formais em setembro, queda de 43,5% ante 2025 No ano, saldo de empregos com carteira assinada é de 1,25 milhão de postos com carteira

O Brasil gerou 121.305 mil vagas formas de trabalho em setembro, número resultante do total de contratações menos o total de demissões.

O resultado representa uma queda de 43,5% em relação a setembro de 2025, quando o país registrou a criação de 214.609 empregos com carteira assinada.

Entre janeiro e setembro deste ano, o mercado de trabalho acumulou a criação de 1,248 milhão de vagas com carteira assinada.

O saldo também representa uma queda nessa ótica, com retração de 27,9% em relação a igual período do ano passado, quando foram abertas 1,732 milhão de vagas.

Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram publicados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira.

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