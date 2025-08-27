A- A+

CARTEIRA ASSINADA Brasil cria 129,8 mil empregos formais em julho; queda de 32% em relação ao mesmo mês de 2024 No acumulado do ano, foram criados 1,347 milhão de postos de trabalho, segundo o Caged

O mercado formal de trabalho registrou em julho a geração líquida (admissões menos demissões), 129.775 empregos. O resultado representa queda de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram abertas 191.373 vagas com carteira assinada, considerando dados consolidados.

Entre janeiro e julho deste ano, foram criados 1,347 milhão de postos de trabalho, segundo dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (27).

Segundo o Caged, todos os setores da economia registraram saldos positivos, com destaque para serviços, que respondeu por 50.159 postos. Em seguida, ficaram Comércio (27.325), indústria (24.426), construção civil e agropecuária (8.795).

