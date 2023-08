A- A+

mercado de trabalho Brasil cria 142 mil vagas formais no mês de julho, queda de 36% em relação ao ano passado No primeiro semestre desde ano, foram abertos cerca de 1 milhão de postos de trabalho com carteira assinada; também houve queda em relação a 2022

A economia brasileira gerou 142,702 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de julho de 2023, uma queda de 36,58% em relação ao mesmo período do ano passado. No mês de julho de 2022, foram 225.016 mil vagas geradas.

Os dados constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), atualizado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (30). Na prática, o número representa o saldo líquido (contratações menos demissões) da geração de empregos formais.

No primeiro semestre desde ano, foram abertos cerca de 1 milhão de postos de trabalho com carteira assinada, uma queda acima de 26% em relação ao período de janeiro a junho de 2022.

No sétimo mês de 2023, os cinco grandes grupamentos da atividades registraram saldos positivos:

Serviços (+56.303 postos);

Comércio (+26.744 postos);

Construção (+25.423 postos);

Indústria (+21.254 postos).

