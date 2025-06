A- A+

EMPREGO Brasil cria 148,9 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio, 6,76% a mais que 2024 No acumulado de janeiro a maio de 2025 foram criadas 1.051.244 vagas

O Brasil registrou a criação de 148.992 vagas de emprego com carteira assinada em maio, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



O número representa uma queda em relação a abril, quando foram abertas 257 mil vagas. O desempenho de maio foi ligeiramente melhor que o registrado no mesmo mês de 2024, quando foram criadas 139.557 vagas.

No acumulado de janeiro a maio de 2025 foram criadas 1.051.244 vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, de junho de 2024 a maio de 2025 o saldo registrado foi de 1.628.644 empregos formais gerados.

Desempenho por setores

Todos os cinco setores de atividades econômicas registraram saldo positivo em maio, com destaque para o setor de serviços, com a criação de 70.139 postos de trabalho.

Estados que mais contrataram

No recorte regional, 26 das 27 unidades da federação tiveram saldos positivos. As UF's com maior saldo foram: São Paulo (+33.313 vagas), Minas Gerais (+20.287 vagas) e Rio de Janeiro (+13.642 vagas). O pior desempenho foi registrado no Rio Grande do Sul com menos 115 postos de trabalho.

Salário de admissão

O salário médio de admissão em maio foi de R$ 2.248,71, o que representa uma queda] de R$ 10,98 (-0,49%) em relação ao mês anterior. Em comparação com maio de 2024, houve uma redução de R$ 1,15 (-0,05%).

