TRABALHO Brasil cria 155 mil vagas com carteira assinada em maio Nos cinco primeiros meses do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foram gerados 865,3 mil empregos

A economia brasileira gerou 155,27 mil postos de trabalho com carteira assinada em maio, informou nesta quinta-feira (29) o Ministério do Trabalho.



O número veio abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram criadas 277,7 mil vagas formais.

O dado consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e representa o saldo líquido (contratações menos demissões) da geração de empregos formais.



Nos cinco primeiros meses do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foram gerados 865,3 mil empregos. O saldo positivo é também resultado da diferença entre demissões e contratações.

