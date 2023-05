A- A+

EMPREGO Brasil cria 180 mil vagas com carteira assinada em abril Dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira

A economia brasileira gerou 180 mil postos de trabalho com carteira assinada em abril, abaixo do registrado em abril de 2022 (205,4 mil), conforme dados do Ministério do Trabalho divulgados nesta quarta-feira.

A quantidade total (acumulada) de vínculos ativos com carteira assinada, em abril, foi de 43,1 milhões de registros trabalhistas.

Também nesta quarta-feira foram divulgados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). O Brasil registrou uma taxa de desemprego de 8,5% no trimestre encerrado em abril, a menor para o período desde 2015.

