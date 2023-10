A- A+

Mercado de trabalho Brasil cria 211,7 mil vagas formais de trabalho no mês de setembro A expectativa do governo é terminar o ano com um saldo próximo de 2 milhões de vagas

A economia brasileira gerou 211,764 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de setembro de 2023, queda em relação ao mesmo período do ano passado. No mês de setembro de 2022, foram 278,023 mil vagas geradas.

No primeiro semestre deste ano, foram abertos cerca de 1 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. Nessa comparação, também houve queda em relação a 2022. A expectativa do governo é terminar o ano com um saldo positivo próximo de 2 milhões de vagas.

Os dados constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), atualizado pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira. Na prática, o número representa o saldo líquido (contratações menos demissões) da geração de empregos formais.

