A- A+

empregos Brasil cria 213 mil empregos com carteira assinada em setembro O salário médio teve uma queda de R$ 20,61 em relação ao mês passado

No mês de setembro, o Brasil registrou a criação de 210.002 vagas de emprego com carteira assinada, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ao todo, foram 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos no mês de setembro.

O saldo positivo é superior ao registrado em agosto, quando houve a criação de 147.358 vagas formais.

No acumulado de 12 meses, de outubro de 2024 a setembro 2025, foram 1.399.904 vagas criadas, menor que o saldo observado no mesmo período para o ano passado (de outubro de 2023 a setembro de 2024) com 1.851.901 vagas.

No acumulado de janeiro a setembro, o saldo é de 1.716.600 vagas.

Os números fazem parte do Novo Cadastro Geral da Empregados e Desempregados (Caged), sistema do governo que acompanha as admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada. Ele é um dos principais termômetros do emprego no Brasil e serve de base para políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho.

Desempenho por setor

O setor de serviços foi o maior gerados de postos de trabalho, com saldo de 106.606 novas vagas.

Serviços: 106.606 vagas

Indústria: 43.095 vagas

Comércio: 36.280 vagas

Construção: 23.855 vagas

Agropecuária: 3.167 vagas

Na divisão por estados, todas as 27 unidades federativas registraram saldos positivos. Os maiores saldos foram: São Paulo (+49.052); Rio de Janeiro (+16.009); e Pernambuco (+15.602). Já com os menores saldos, ficaram: Roraima (+295); Amapá (+735); e Acre (+845).

Salário médio de admissão

O salário médio de quem conseguiu uma vaga formal em setembro foi de R$ 2.286,34 uma diminuição de R$ 20,61 (-0,9%) em relação a agosto (R$ 2.306,94).

Na comparação com setembro de 2024, o ganho real foi de R$ 17,35 (0,8%).

Veja também