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Mercado Brasil cria 228 mil vagas formais em março e supera projeções do mercado Resultado é o segundo melhor para o mês na série recente e fica acima da expectativa de analistas; serviços puxam contratações

O Brasil criou 228.208 vagas de emprego com carteira assinada em março, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado representa uma forte alta em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram abertas 79.994 vagas.

Esse é o segundo melhor desempenho para meses de março na série recente, ficando atrás apenas de 2024, quando foram registrados 245.599 postos formais.

O resultado também veio acima das expectativas do mercado. A mediana das projeções de instituições financeiras, gestoras de recursos e consultorias apontava para a criação de 170.186 vagas, segundo levantamento do Valor Data.

No mês, foram registradas 2.526.600 admissões e 2.298.452 desligamentos. Com isso, o saldo acumulado no ano (janeiro a março) chegou a 613.373 vagas. Já em 12 meses, entre abril de 2025 e março de 2026, foram criados 1.211.455 postos de trabalho.

Os dados fazem parte do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), principal indicador do mercado formal de trabalho no país e referência para a formulação de políticas públicas.

Setores

O setor de serviços liderou a geração de empregos no mês, com saldo de 152.391 vagas.

Também registraram resultados positivos:

Construção: 38.316 vagas

Indústria: 28.336 vagas

Comércio: 27.267 vagas

Na contramão, a agropecuária fechou 18.096 postos de trabalho no período.

Estados

Na divisão por unidades da federação, 24 dos 27 estados tiveram saldo positivo de empregos.

Os maiores avanços foram registrados em São Paulo (+67.876), Minas Gerais (+38.845) e Rio de Janeiro (+23.914). Já os resultados negativos ficaram com Alagoas (-5.243), Mato Grosso (-1.716) e Sergipe (-338).

Salários

O salário médio de admissão em março foi de R$ 2.350,83, queda de R$ 17,50 (-0,7%) em relação a fevereiro, quando o valor médio era de R$ 2.368,33.

Na comparação com março do ano passado, porém, houve ganho real de R$ 41,80, o equivalente a uma alta de 1,8%.

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