Brasil cria 228 mil vagas formais em março e supera projeções do mercado
Resultado é o segundo melhor para o mês na série recente e fica acima da expectativa de analistas; serviços puxam contratações
O Brasil criou 228.208 vagas de emprego com carteira assinada em março, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado representa uma forte alta em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram abertas 79.994 vagas.
Esse é o segundo melhor desempenho para meses de março na série recente, ficando atrás apenas de 2024, quando foram registrados 245.599 postos formais.
O resultado também veio acima das expectativas do mercado. A mediana das projeções de instituições financeiras, gestoras de recursos e consultorias apontava para a criação de 170.186 vagas, segundo levantamento do Valor Data.
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No mês, foram registradas 2.526.600 admissões e 2.298.452 desligamentos. Com isso, o saldo acumulado no ano (janeiro a março) chegou a 613.373 vagas. Já em 12 meses, entre abril de 2025 e março de 2026, foram criados 1.211.455 postos de trabalho.
Os dados fazem parte do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), principal indicador do mercado formal de trabalho no país e referência para a formulação de políticas públicas.
Também registraram resultados positivos:
Construção: 38.316 vagas
Indústria: 28.336 vagas
Comércio: 27.267 vagas
Na contramão, a agropecuária fechou 18.096 postos de trabalho no período.
Os maiores avanços foram registrados em São Paulo (+67.876), Minas Gerais (+38.845) e Rio de Janeiro (+23.914). Já os resultados negativos ficaram com Alagoas (-5.243), Mato Grosso (-1.716) e Sergipe (-338).
Na comparação com março do ano passado, porém, houve ganho real de R$ 41,80, o equivalente a uma alta de 1,8%.