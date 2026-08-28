Brasil cria 58,5 mil empregos formais em julho; geração de vagas cai 56%
No ano, até o mês passado, 972,2 mil empregos com carteira assinada foram criados no país
A Brasil gerou mil empregos formais em julho deste ano, informou nesta sexta-feira o Ministério do Trabalho e do Emprego. O número representa uma queda de 56,3% em relação ao mesmo mês de 2025.
O número do mês passado também foi o pior resultado para meses de julho desde 2020, ou seja, em seis anos.
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Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que consideram os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem os informais.
Por isso, os dados não são compatíveis com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os dados da Pnad divulgados na quinta-feira apontam que a taxa de desemprego se manteve nas mínimas históricas, com 5,3% no trimestre móvel encerrado em julho, sendo a menor taxa para o mês desde 2012.