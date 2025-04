A- A+

CARTEIRA Brasil cria 71.576 mil empregos com carteira assinada em março, aponta Caged No acumulado de 12 meses, de abril de 2024 a março de 2025, foram abertas 1.613.752 vagas

No mês de março, o Brasil registrou a criação de 71.576 vagas de emprego com carteira assinada, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. Depois do recorde de 431 mil vagas em fevereiro — o melhor número da série histórica — o mês de março veio bem mais tímido. Esse é o segundo menor número da série histórica para o mês.

No acumulado de 12 meses, de abril de 2024 a março de 2025, foram abertas 1.613.752 vagas. Já no acumulado. No acumulado de janeiro a março deste ano, o saldo acumulado é de 654.503 vagas.

Os números fazem parte do Novo Caged, sistema do governo que acompanha as admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada. Ele é um dos principais termômetros do emprego no Brasil e serve de base para políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho.

Quem mais contratou

O setor de serviços foi o motor do mercado em março, responsável por 52.459 novas vagas. Também se destacaram o setor de construção com 21.946 postos de trabalho e o setor de indústria, com 13.131 vagas.

Na contramão, os setores de agropecuária e comércio perderam fôlego.

