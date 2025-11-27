A- A+

empregos Brasil cria 85.147 empregos com carteira assinada em outubro, abaixo das expectativas do mercado O resultado é o pior para os meses de outubro desde o início da série histórica do Novo Caged

Em outubro, o Brasil criou 85.147 vagas formais, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O número ficou bem abaixo das expectativas do mercado, que projetavam um saldo líquido próximo de 120 mil postos. Esse é o pior mês de outubro desde que o MTE adotou o Novo Caged para a comparação dos dados.

Ao todo, foram 2.271.460 admissões e 2.186.313 desligamentos no mês de setembro. O saldo representa queda quando comparado ao registrado em outubro, quando houve a criação de 213.002 vagas formais.

No acumulado de 12 meses, de novembro de 2024 a outubro 2025, foram 1.351.832 vagas criadas, menor que o saldo observado no mesmo período para o ano passado (de novembro de 2023 a outubro de 2024) com 1.796.543 vagas. No acumulado de janeiro a outubro, o saldo é de 1.800.650 vagas.

Os números fazem parte do Novo Cadastro Geral da Empregados e Desempregados (Caged), sistema do governo que acompanha as admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada. Ele é um dos principais termômetros do emprego no Brasil e serve de base para políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho.

Durante a apresentação dos dados, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a criticar o Banco Central (BC) e disse que a autoridade monetária precisa agir com urgência para reduzir os juros, sob risco de economia brasileira "parar". Segundo ele, a política monetária atual tem travado investimentos, comprometido a geração de empregos e aumentado o curso do orçamento público.

— É importante observar o monitoramento para o ano que vem, de quais são as diretrizes que o Banco Central trabalha para não cometer uma barbeiragem na economia e a economia entrar em um processo de decréscimo, chegando aí para julgar o nível de geração de emprego no país — disse o ministro.

Marinho disse que vem alertando o BC desde maio sobre sinais de desaceleração, para ele é preciso ter "sensibilidade" para evitar que o país entre em um ciclo de queda da atividade. O ministro ressaltou ainda que a política de juros altos também “sangra o orçamento público”, já que eleva o custo da dívida.

Desempenho por setor

No mês de outubro apenas dois setores dos grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo: serviços (+82.436 postos) e comércio (+25.592).

Salário médio de admissão

O salário médio de quem conseguiu uma vaga formal em outubro foi de R$ 2.304,31 um aumento de R$ 17,28 (+0,8%) em relação a setembro (R$ 2.287,02). Na comparação com outubro de 2024, o ganho real foi de R$ 54,45 (+2,4%).

A Indústria registrou um saldo negativo com o fechamento de 10.092 postos de trabalho, sendo seguida por Agropecuária com -9.917 postos e Construção Civil com -2.875.

