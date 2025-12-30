A- A+

empregos Brasil cria 85,9 mil empregos formais em novembro, queda de 19,1% ante mesmo mês de 2024 Dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho

O Brasil criou 85.864 empregos formais em novembro, volume 19,1% inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram gerados 106.133 postos, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado decorre de 1.979.902 admissões e 1.894.038 desligamentos no período.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apenas dois dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo no mês: comércio, com crescimento de 0,7%, e serviços, com alta de 0,3%.

A agropecuária apresentou saldo negativo de 16.566 postos de trabalho, queda de 0,8%. A construção e a indústria também fecharam vagas, com recuos de 0,7% e 0,2%, respectivamente.

No acumulado de janeiro a novembro deste ano, foram gerados 1.895.130 empregos formais. No período, todos os grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos, elevando o estoque de vínculos para 49.090.182 vagas.

