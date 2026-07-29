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empregos Brasil cria 921,6 mil vagas formais no primeiro semestre de 2026, pior resultado desde a pandemia Nos últimos 12 meses, o saldo acumulado é de 963.921 empregos criados

O Brasil criou 145.161 vagas com carteira assinada em junho deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Com isso, no acumulado do primeiro semestre, foram abertas 921.645 novos postos de trabalhos formais, o pior resultado para o período desde 2020, quando o saldo ficou negativo em 1.398.484.

No primeiro semestre de 2025, o saldo havia sido de 1.229.107 vagas. Nos últimos 12 meses, o saldo acumulado é de 963.921 empregos criados.

O resultado de junho também é o pior para o mês desde 2020, na pandemia. No mês passado, foram 2.220.131 admissões e 2.074.970 desligamentos registrados no período, o que representa uma desaceleração em relação a junho do ano passado, quando foram abertas 161.999 vagas formais.

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