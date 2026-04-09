A- A+

recursos Brasil deve alcançar R$ 742 bi em incentivos financeiros em 2026; especialista alerta para riscos Em Pernambuco, o aumento no volume de recursos pode significar o destravamento de obras, mas é preciso estar atento à sustentabilidade fiscal

Um levantamento da ARX Investimentos mapeou que o número de incentivos financeiros aplicados no Brasil em 2026 pode ultrapassar a marca de R$ 742 bilhões, valor que representa cerca de 5,4% do PIB do país. O dado aponta um crescimento em relação a 2025, quando os incentivos foram de R$ 311 bilhões. Contudo, segundo especialistas, esse aumento deve ser visto com cautela, pois os impactos da injeção de recursos são ambivalentes.

"Estamos diante de um 'choque de demanda' em um ano eleitoral. Por um lado, o aumento do crédito via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a expansão do consignado e as medidas parafiscais estimulam o emprego e a circulação de renda. Por outro, essa pressão sobre as contas públicas pode gerar um efeito rebote na inflação e na taxa de juros, o que afeta diretamente o poder de compra a longo prazo", explica o Dr. Wellington Fonsêca, especialista em Direito Previdenciário e mestre em Economia.

Diferente de um gasto direto do orçamento, esses mais de R$ 740 bilhões são compostos por uma combinação de fatores. Para estados como Pernambuco, esse volume de recursos pode significar o destravamento de obras de infraestrutura e maior fôlego para o setor de serviços. No entanto, Fonsêca ressalta que o olhar deve estar atento à sustentabilidade fiscal.

"Para o cidadão, o otimismo deve ser acompanhado de planejamento. Um volume tão elevado de estímulos sem uma contrapartida de responsabilidade fiscal pode resultar em aumento indireto de impostos ou na redução da capacidade de investimento público em áreas essenciais nos anos seguintes", conclui o especialista..

*Com informações da assessoria



Veja também