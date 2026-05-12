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NEGÓCIOS Brasil é 3º país mais complexo do mundo para fazer negócios O ranking considera a complexidade para empresas multinacionais atuarem em 81 jurisdições, com base em 292 indicadores

O Brasil retornou ao posto de terceiro país mais complexo do mundo para fazer negócios, de acordo com ranking da consultoria TMF Group. Depois de migrar para a sétima posição, em 2024, e a sexta, em 2025, o País voltou ao lugar que ocupava em 2023 - no ano anterior, 2022, chegou a estar no topo da lista

O ranking considera, nesta edição, a complexidade para empresas multinacionais atuarem em 81 jurisdições, com base em 292 indicadores que abrangem questões de legislação, compliance, regras de contabilidade e de tributação, recursos humanos e obrigações de folha de pagamento.

Piores que o Brasil estão Grécia - no primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo - e México, que passou do terceiro lugar, em 2025, para o segundo nesta edição. Na ponta oposta, as jurisdições menos complexas são as Ilhas Cayman (81ª), Dinamarca (80ª) e Jersey (79ª) - uma ilha localizada no Canal da Mancha.

Para a TMF, no caso do Brasil, o sistema tributário com múltiplas camadas e as mudanças regulatórias frequentes aumentam a complexidade do País. O quadro é agravado por exigências rigorosas de compliance e regras inconsistentes nos níveis federal, estadual e municipal, acrescenta o relatório.

"As empresas precisam contar com expertise local, especialmente porque os obstáculos regulatórios muitas vezes atrasam a instalação, o registro e o licenciamento de negócios", diz o texto.

O impacto da reforma tributária sobre as empresas estrangeiras também é destacado pela consultoria. Ela ressalta que, embora simplifiquem processos, as novas regras sobre impostos e câmbio adicionam camadas de complexidade ao sistema brasileiro.

A TMF avalia ser provável que, nos próximos 12 meses, os legisladores implementem modificações adicionais nas áreas de contabilidade, tributação, mercados de capitais e fundos.

As instabilidades política e econômica persistentes no País também são obstáculos adicionais ao ambiente de negócios, afirma o relatório. A consultoria diz que a expectativa é que esse cenário continue à frente, o que demanda que os investidores façam análises detalhadas e uma mitigação de risco rigorosa antes de entrarem no mercado brasileiro.

A TMF pondera que, apesar desses desafios, as autoridades e empresas continuam a progredir no Brasil com a adoção de tecnologias - como as assinaturas digitais e o arquivamento eletrônico. Esse movimento "gradualmente alivia pressões administrativas e acelera processos que anteriormente eram manuais e demorados", diz.

As 10 jurisdições mais complexas para negócios em 2026

Grécia México Brasil França Turquia Colômbia Bolívia Itália Argentina Peru

As 10 jurisdições menos complexas para negócios em 2026

Ilhas Cayman Dinamarca Jersey Hong Kong Países Baixos Nova Zelândia República Tcheca Ilhas Virgens Britânicas Malta Curaçau

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