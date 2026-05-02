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Negociações Brasil e Canadá fazem rodada para discussão do acordo comercial Mercosul-Canadá Estão previstos novos encontros em maio, visando a conclusão das negociações

Brasil e Canadá avançaram na discussão do acordo comercial entre o governo canadense e o Mercosul. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a retomada das negociações mostra o interesse das partes em aprofundar as relações econômicas.

"Foram realizadas reuniões presenciais dos grupos técnicos sobre comércio de bens, serviços e serviços financeiros, regras de origem, propriedade intelectual, barreiras sanitárias e fitossanitárias e comércio e desenvolvimento sustentável. Houve também reuniões híbridas sobre compras governamentais, barreiras técnicas ao comércio e comércio e trabalho", afirma o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgada nesta sexta-feira (1º).

A nota diz ainda que, após a rodada de reuniões, ocorrida entre 27 e 30 de abril, três capítulos do acordo comercial se encaminharam para o encerramento. Estão previstos novos encontros em maio, visando a conclusão das negociações.

Na terça-feira (28) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a promulgação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que passou a valer nesta sexta. Na ocasião, Lula destacou a importância de encontrar novos parceiros comerciais e considerou a negociação com o Canadá como estratégica.

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