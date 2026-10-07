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Diplomacia

Brasil e China se distanciam de declaração do G20 sobre superprodução industrial

A União Europeia apoiou o apelo contra o excesso de produção, uma crítica que costuma ser dirigida a Pequim

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping na ChinaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping na China - Foto: Ingshu Wang/POOL/AFP

O G20, que reúne países desenvolvidos e emergentes, divulgou uma declaração contra a superprodução industrial, da qual Brasil e China ficaram de fora, informou o governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira (7).

A União Europeia apoiou o apelo contra o excesso de produção, uma crítica que costuma ser dirigida a Pequim. Considera-se que a superprodução reduz os custos de forma injusta e favorece o trabalho forçado.

Entre os signatários estão Argentina, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Índia e Japão. Os países se comprometeram a examinar suas capacidades e estoques em setores como o de automóveis e veículos elétricos, bem como de baterias, chips e painéis solares. A Polônia, que foi convidada à mesa do G20 este ano, também aderiu à proposta.

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Além de Brasil e China, não assinaram Indonésia, Rússia e Arábia Saudita, todos membros do G20.

Os ministros de Comércio do grupo se reuniram na semana passada em Milwaukee, nos Estados Unidos, para analisar coletivamente seus problemas.

O escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos informou que reuniu funcionários das economias que apoiam a iniciativa para começar a trabalhar sobre o tema à margem do Comitê de Comércio da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

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