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Diplomacia Brasil e EUA retomam diálogo sobre tarifas após conversa entre Lula e Trump Os Estados Unidos aplicaram em julho duas rodadas de tarifas a diversos produtos brasileiros por supostas práticas comerciais desleais e outras infrações que Brasília nega

Brasil e Estados Unidos retomaram, nesta segunda-feira (31), o diálogo sobre as tarifas comerciais impostas por Washington, informou o governo brasileiro dias depois de uma conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e seu par americano, Donald Trump.

Os Estados Unidos aplicaram em julho duas rodadas de tarifas a diversos produtos brasileiros por supostas práticas comerciais desleais e outras infrações que Brasília nega.

Os ministros das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa, respectivamente, reuniram-se de forma virtual com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, informou o governo federal.

"E há um fato objetivo: a partir do telefonema do presidente Lula, eles estão de novo na mesa de negociação", declarou Rosa a jornalistas após a conversa com Greer.

Lula conversou com Trump em 21 de agosto durante mais de uma hora, em tom "amigável" e "cordial", segundo o governo. Posteriormente, o petista afirmou ter dito a Trump que o tarifaço tinha "base na mentira" e que o republicano "reconheceu" seus argumentos.

Vieira e Rosa reiteraram "que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o País, (...) sendo injusto o tratamento discriminatório adotado contra o Brasil", indicou Brasília nesta segunda-feira.

As duas partes concordaram em voltar a se reunir "em nível ministerial, em data oportuna", sem avanços concretos por enquanto.

Lula tem acusado os Estados Unidos de tentarem interferir nas eleições presidenciais brasileiras, nas quais busca se reeleger e tem como principal adversário Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliado de Trump.

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