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TARIFAS Brasil e EUA têm reunião na OMC a dois dias de debate sobre comércio no G20 Encontro em Genebra tratou das tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros

Representantes dos governos brasileiro e norte-americano tiveram uma reunião nesta sexta-feira (25), em Genebra, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), onde o Brasil quer discutir o tarifaço do governo Trump.

Uma série de produtos exportados são sobretaxados em 25% seguindo a legislação norte-americana e outros em mais 12,5% por terem sido classificados como resultantes de trabalho forçado, segundo uma investigação dos Estados Unidos.

Conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estrado) o lado brasileiro não esperava que houvesse qualquer avanço significativo nesse primeiro encontro. Cenário que se concretizou. O prazo para essas conversas é de 60 dias pelo rito procedimental da OMC.

A reunião ocorreu a dois dias do encontro de ministros de comércio do G20 em Milwaukee, no Wisconsin, para onde o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, viaja na noite de segunda-feira.

A consulta na OMC, entretanto, foi pedida pelo Brasil no fim de julho.

Após o prazo para a solução de controvérsia entre as partes, caso não haja uma decisão satisfatória, o Brasil pode entrar com o pedido de abertura de um painel sobre o caso no órgão.

Após o estabelecimento do painel, há um prazo de 45 dias para nomeação dos árbitros que comporão o painel. O rito estabelece que o painel deverá apresentar seu relatório às partes em aproximadamente 6 meses após sua composição (9 meses em casos mais complexos).

A consulta solicitada pelo Brasil em 27 de julho, conforme trâmites da OMC e aceita em 6 de agosto pelos EUA.

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