Brasil e Japão chegam a acordo para isenção de visto de 90 dias para seus cidadãos

Brasil e Japão chegaram a um acordo que vai permitir a isenção de visto para cidadãos dos dois países em viagens com duração de até 90 dias. A medida passará a vigorar a partir de 30 de setembro de 2023 e terá duração de três anos. O anúncio será feito ainda nesta quarta-feira pelo governo brasileiro.

No primeiro semestre deste ano, o governo anunciou que iria voltar a exigir vistos de turistas do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá a partir de 1º de outubro. A medida só não seria tomada se esses países garantissem reciprocidade, ou seja, que cidadãos brasileiros também fossem contemplados.

A isenção de vistos sem reciprocidade foi autorizada por um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019. Foi uma medida unilateral, que gerou críticas de vários setores.

Como resultado das conversas com os demais governos, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu país, paralelamente ao encontro dos países do G-7, falou de sua intenção de adotar a isenção para brasileiros, revelou um interlocutor.

"A anunciada isenção contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países no ano em que se comemoram os 115 anos da imigração japonesa no Brasil", destacou o Itamaraty, em nota divulgada sobre o assunto.

