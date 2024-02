A- A+

Acordo Brasil e outros 121 países fecham acordo para incentivar investimentos externos Acerto ocorreu antes de conferência da Organização Mundial do Comércio

O Brasil e outros 121 países anunciaram neste domingo (25) que fecharam um acordo para facilitação de investimentos com objetivo de simplificar as operações entre as suas economias, dar mais previsibilidade aos investidores e promover a conduta empresarial responsável nas operações internacionais.

A celebração do Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento (AFID) vinha sendo discutida desde 2017 e ocorreu antes da conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC), que acontecerá entre os dias 26 e 29 em Abu Dhabi, nos Emirados Unidos.

De acordo com Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e representante do Brasil na conferência da OMS, o acordo pode ajudar a prevenir disputas.

— Nesse acordo há também cláusulas por meios das quais os países se obrigam a exigir do investidor compromissos sociais e ambientais — afirma a secretária.

O Ministério da Indústria e Comércio diz que cálculos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam que o acordo pode alavancar em 2,1% o PIB brasileiro num período de cinco anos e gerar mais de 160 mil postos de trabalho, além de aumento dos investimentos em 5,9%.

A pasta cita também que uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial aponta que 82% dos investidores consideram transparência e previsibilidade na conduta de órgãos públicos como um fator importante ou criticamente importante para a definição de onde investir.

Veja também

Argentina FMI recomenda que Milei proteja os setores mais pobres