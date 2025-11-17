A- A+

Negócios Brasil e Paraguai anunciam retomada das negociações sobre acordo de Itaipu após crise da Abin Decisão foi tomada em reunião entre os chanceleres dos dois países

Em nota conjunta, os chanceleres Mauro Vieira (Brasil) e Rubén Ramírez Lezcano (Paraguai) anunciaram nesta segunda-feira a retomada, na primeira quinzena de dezembro de 2025, das negociações sobre a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu.

Com isso, chegou ao fim o impasse criado após a revelação de operações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em território paraguaio entre 2022 e 2023.

O Anexo C define as regras financeiras e operacionais de Itaipu — tarifas, remuneração e comercialização de energia — e precisava ser revisto após completar 50 anos em 2023. Por envolver diretamente os interesses econômicos de ambos os países, o tema é considerado o pilar da relação bilateral e estava no centro das tensões, já que parte das ações da Abin buscava justamente informações estratégicas relacionadas às negociações.

Segundo o comunicado, os dois ministros se reuniram “a fim de analisar a agenda bilateral” e avançar na normalização das relações. Vieira entregou a Lezcano um relatório confidencial com os esclarecimentos solicitados pelo Paraguai sobre as ações da Abin.

O texto registra que o governo do presidente Lula “tornou sem efeito a operação tão logo dela tomou conhecimento” e que o chanceler brasileiro lamentou “o impacto desse episódio na relação bilateral”, garantindo que o Brasil está adotando medidas para “identificar os envolvidos e permitir sua responsabilização judicial”.

Ainda de acordo com a nota, Lezcano afirmou que, após receber o relatório e ouvir as explicações, o governo paraguaio considera o assunto encerrado. Esse gesto abriu caminho para a retomada do principal tema paralisado desde o início da crise: o Anexo C.

A relação entre Brasil e Paraguai sofreu desgaste após vir a público que agentes da Abin haviam atuado, entre 2022 e 2023, para acessar dados e informações de autoridades paraguaias. A revelação provocou forte reação de Assunção, que convocou o embaixador brasileiro e suspendeu as negociações sobre Itaipu enquanto aguardava explicações formais de Brasília.

O episódio também desencadeou investigações no Paraguai e reações internas no Brasil, que levou à revisão de protocolos e ao reforço do controle sobre atividades da agência de inteligência.

