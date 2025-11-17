Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Negócios

Brasil e Paraguai anunciam retomada das negociações sobre acordo de Itaipu após crise da Abin

Decisão foi tomada em reunião entre os chanceleres dos dois países

Reportar Erro
Mauro Vieira e o ministro das Relações Exteriores do Paraguai Mauro Vieira e o ministro das Relações Exteriores do Paraguai  - Foto: Itamaraty

Em nota conjunta, os chanceleres Mauro Vieira (Brasil) e Rubén Ramírez Lezcano (Paraguai) anunciaram nesta segunda-feira a retomada, na primeira quinzena de dezembro de 2025, das negociações sobre a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu.

Com isso, chegou ao fim o impasse criado após a revelação de operações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em território paraguaio entre 2022 e 2023.

O Anexo C define as regras financeiras e operacionais de Itaipu — tarifas, remuneração e comercialização de energia — e precisava ser revisto após completar 50 anos em 2023. Por envolver diretamente os interesses econômicos de ambos os países, o tema é considerado o pilar da relação bilateral e estava no centro das tensões, já que parte das ações da Abin buscava justamente informações estratégicas relacionadas às negociações.

Leia também

• Brasil faz menos do que o necessário para promover inclusão e representatividade, diz Galípolo

• Na COP30, Alckmin reforça meta de desmatamento zero e diz que Brasil reconhece responsabilidades

Segundo o comunicado, os dois ministros se reuniram “a fim de analisar a agenda bilateral” e avançar na normalização das relações. Vieira entregou a Lezcano um relatório confidencial com os esclarecimentos solicitados pelo Paraguai sobre as ações da Abin.

O texto registra que o governo do presidente Lula “tornou sem efeito a operação tão logo dela tomou conhecimento” e que o chanceler brasileiro lamentou “o impacto desse episódio na relação bilateral”, garantindo que o Brasil está adotando medidas para “identificar os envolvidos e permitir sua responsabilização judicial”.

Ainda de acordo com a nota, Lezcano afirmou que, após receber o relatório e ouvir as explicações, o governo paraguaio considera o assunto encerrado. Esse gesto abriu caminho para a retomada do principal tema paralisado desde o início da crise: o Anexo C.

A relação entre Brasil e Paraguai sofreu desgaste após vir a público que agentes da Abin haviam atuado, entre 2022 e 2023, para acessar dados e informações de autoridades paraguaias. A revelação provocou forte reação de Assunção, que convocou o embaixador brasileiro e suspendeu as negociações sobre Itaipu enquanto aguardava explicações formais de Brasília.

O episódio também desencadeou investigações no Paraguai e reações internas no Brasil, que levou à revisão de protocolos e ao reforço do controle sobre atividades da agência de inteligência.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter