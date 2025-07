A- A+

Brasil é um bom cliente para os EUA: superávit americano com o país é o 6º maior do mundo

Ao ser sobretaxado em 50% pelos EUA, o Brasil se tornou o primeiro país a receber uma das notificações tarifárias de Donald Trump que não estava na lista inicial de alvos, quando ele anunciou o aumento das chamadas tarifas recíprocas em abril.

A decisão chama a atenção pelo ineditismo de os EUA afetarem um dos seus melhores "clientes". O Brasil é um dos poucos do mundo a ter superávit na balança comercial com os EUA ou seja, exporta mais do que importa para os Estados Unidos.

Veja, abaixo, a lista dos países que mais ajudam os Estados Unidos a aliviar seu gigantesco déficit comercial:

Maiores superávits comerciais dos EUA por país (janeiro a maio de 2025):

Países Baixos US$ 22,5 bilhões

Hong Kong US$ 13,3 bilhões

Reino Unido US$ 12,8 bilhões

Emirados Árabes Unidos US$ 8,6 bilhões

Panamá US$ 3,4 bilhões

Brasil US$ 3,2 bilhões

Bélgica US$ 2,9 bilhões

Egito US$ 2,3 bilhões

República Dominicana US$ 2,2 bilhões

Guatemala US$ 1,8 bilhão

Em 2024, o Brasil importou cerca de US$ 44 bilhões em produtos americanos, enquanto exportações brasileiras para os EUA ficaram em torno de US$ 42 bilhões, de acordo com as estatísticas americanas, o que coloca o Brasil entre os 20 principais parceiros comerciais dos EUA.

