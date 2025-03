Brasil espera firmar "compromisso político" para liberar de exportação de carne para o Japão

A- A+

O governo brasileira espera usar a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão, marcada para os dias 24 a 27 de março, para pedir ao país “compromisso político” para o andamento da liberação de exportação de carne bovina in natura brasileira ao país asiático.

O Itamaraty afirmou nesta sexta-feira que existe empenho político para avançar no assunto e que um acordo pela visita técnica, uma das condições impostas para a abertura do mercado, seria um passo importante.

Até o momento, não há previsão de que essa visita ocorra. Por isso, o governo espera chegar em um compromisso político durante a viagem para que isso ocorra brevemente.

O Brasil já exporta carne de frango para o Japão e espera também a abertura para o mercado de carne suína.

O Brasil foi declarado área livre de febre aftosa sem vacinação em fevereiro pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A avaliação é que isso já deveria habilitar o país para ter acesso ao mercado japonês.

Na visita de Lula ao Japão está prevista a realização de um evento com a participação de 500 empresários, incluindo os do setor do agronegócio.

Também é esperada a assinatura de acordos na área, além de setores como pesca, ciência e tecnologia, combustível sustentável e recuperação de pastagem.

