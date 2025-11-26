Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TARIFAS

Brasil estava preparado para enfrentar turbulências comerciais do tarifaço, diz Fávaro

Para o ministro, o governo brasileiro conduziu a negociação tarifária com os Estados Unidos com "sabedoria"

Reportar Erro
Ministro da Agricultura Carlos FávaroMinistro da Agricultura Carlos Fávaro - Foto: Guilherme Martimon/Mapa

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avalia que o Brasil estava preparado para as turbulências comerciais decorrentes da escalada tarifária dos Estados Unidos. Segundo o ministro, o restabelecimento das boas relações diplomáticas pelo Brasil garantiu com que o Brasil abrisse novos mercados e "superasse esse momento".

"Não podemos ficar de costas a um grande parceiro comercial como os Estados Unidos, mas estávamos preparados. Abrimos muitos mercados, ampliamos os mercados que já eram abertos e isso nos deu uma condição melhor, inclusive, de negociar", disse Fávaro a jornalistas nos bastidores do Encontro Nacional do Agro e dos Adidos Agrícolas. "Estávamos bem posicionados, queremos fortalecer as relações comerciais com os Estados Unidos, mas não estávamos totalmente vulneráveis", afirmou o ministro.

Para Fávaro, o governo brasileiro conduziu a negociação tarifária com os Estados Unidos com "sabedoria", a qual classificou como "feito histórico".

Leia também

• Itamaraty: Governo mapeia acordos de Trump para definir estratégia em negociação do tarifaço

• Governo tem pressa em terminar de reverter tarifaço, diz secretária de Comércio Exterior

• Alckmin: Próximo passo é excluir mais produtos do tarifaço; trabalho é continuar avanço

"O Congresso aprovou a lei da reciprocidade, colocou mais uma arma na caneta do presidente da República, mas ele não precisou usar. Com sabedoria, ele não usou, mas tinha a arma na mão", observou Fávaro.

De acordo com o ministro, o desafio do agronegócio brasileiro é continuar crescendo, encontrar mercados para os produtos agropecuários em momento de preços baixos de commodities e endividamento elevado no campo.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter