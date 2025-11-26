A- A+

TARIFAS Brasil estava preparado para enfrentar turbulências comerciais do tarifaço, diz Fávaro Para o ministro, o governo brasileiro conduziu a negociação tarifária com os Estados Unidos com "sabedoria"

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avalia que o Brasil estava preparado para as turbulências comerciais decorrentes da escalada tarifária dos Estados Unidos. Segundo o ministro, o restabelecimento das boas relações diplomáticas pelo Brasil garantiu com que o Brasil abrisse novos mercados e "superasse esse momento".

"Não podemos ficar de costas a um grande parceiro comercial como os Estados Unidos, mas estávamos preparados. Abrimos muitos mercados, ampliamos os mercados que já eram abertos e isso nos deu uma condição melhor, inclusive, de negociar", disse Fávaro a jornalistas nos bastidores do Encontro Nacional do Agro e dos Adidos Agrícolas. "Estávamos bem posicionados, queremos fortalecer as relações comerciais com os Estados Unidos, mas não estávamos totalmente vulneráveis", afirmou o ministro.

Para Fávaro, o governo brasileiro conduziu a negociação tarifária com os Estados Unidos com "sabedoria", a qual classificou como "feito histórico".

"O Congresso aprovou a lei da reciprocidade, colocou mais uma arma na caneta do presidente da República, mas ele não precisou usar. Com sabedoria, ele não usou, mas tinha a arma na mão", observou Fávaro.

De acordo com o ministro, o desafio do agronegócio brasileiro é continuar crescendo, encontrar mercados para os produtos agropecuários em momento de preços baixos de commodities e endividamento elevado no campo.



