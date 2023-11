Brasil, EUA, China e outros países assinam 1ª declaração mundial sobre riscos da IA

Estados Unidos, China, UE e cerca de outros 20 países assinaram nesta quarta-feira (1º), no Reino Unido, a Declaração de Bletchley para um desenvolvimento "seguro" da Inteligência Artificial (IA), na primeira cúpula internacional sobre o auge desta tecnologia.

"Esta declaração histórica marca o começo de um novo esforço mundial para aumentar a confiança do público na IA, garantindo que seja segura", disse o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no X (antigo Twitter).

