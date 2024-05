A- A+

NEGÓCIOS Brasil-EUA: Economia verde traz oportunidades, diz presidente do Banco Master Para Daniel Vorcaro, potencial de gerar riqueza é "maior do que o advento do pré-sal"

Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, afirmou, no Summit Valor Econômico Brazil-USA, que o Brasil tem uma oportunidade única para ganhar protagonismo no cenário mundial com o avanço da economia verde:

"Tem o potencial de gerar renda e riqueza ainda maior do que advento do pré-sal no Brasil."

Vorcaro disse ainda que o país pode ser um celeiro da produção mundial.

O presidente do Banco Master ressaltou as qualidades institucionais do mercado nacional, como a alternância de poder por governos de diferentes espectros políticos, a superação de diversas crises e a segurança jurídica:

"Nos últimos 40 anos temos muita coisa para nos orgulhar."

Vorcaro destacou que um dos focos do Banco Master é ajudar empresas no acesso a financiamentos. Ele destacou que houve avanços no Brasil, afirmando que, há 25 anos, a burocracia para desenvolver qualquer negócio era muito maior:

"Mas ainda há itens de trava, como o acesso a crédito e o custo de capital" disse. "Várias empresas muitas vezes têm um bom plano, mas o custo de capital elevado e a ausência de acesso ao crédito acabam levando ao insucesso".

