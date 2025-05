Brasil fica em quinto lugar no ranking das economias que mais cresceram

A- A+

Com o crescimento de 1,4% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2025, o Brasil conquistou a quinta colocação em um ranking global de crescimento econômico, elaborado pela empresa de classificação de risco Austin Rating. O levantamento considera 61 países que já divulgaram seus resultados. A comparação é com o mesmo trimestre do ano passado.

O desempenho do país foi impulsionado pela agropecuária, que cresceu 12,2% nos três primeiros meses. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o segundo melhor resultado trimestral do setor, atrás apenas dos 13,8% registrados no início de 2023.

Na liderança do ranking está a Irlanda, com crescimento de 3,2%, seguida por Islândia (2,7%), Hong Kong (1,9%) e Taiwan (1,8%). Completam o top 10: Chipre (1,3%), China e Filipinas (ambas com 1,2%), Turquia (1%), Arábia Saudita (0,9%) e Israel (0,8%).

Entre as grandes economias, os Estados Unidos registraram retração de 0,2%, mesmo desempenho observado no Japão e na Coreia do Sul. O Brasil foi o único país da América Latina a figurar entre os dez primeiros colocados. Em seguida, aparecem a Colômbia, em 12º lugar, com alta de 0,8%, e o Chile, em 17º, com 0,7%.

O crescimento brasileiro ficou acima da média dos países avaliados, de 0,5%, e também superou o desempenho médio dos Brics — grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul —, cuja expansão foi de 1,3% no trimestre.

Veja o ranking

Irlanda: 3,2%

Islândia: 2,7%

Hong Kong: 1,9%

Taiwan: 1,8%

Brasil: 1,4%

Chipre: 1,3%

China: 1,2%

Filipinas:1,2%

Turquia: 1,0%

Arábia Saudita: 0,9%

