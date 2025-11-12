A- A+

EX-EMBAIXADOR Brasil foi lento na reação ao tarifaço de Trump, diz Rubens Barbosa Segundo Barbosa, o comércio internacional deixou de ter regras e atualmente predomina a "lei da selva"

A crise advinda do tarifaço de Donald Trump pegou o Brasil de surpresa, e o País foi lento na reação, avalia Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA. "O Brasil demorou para fazer contato com a Casa Branca" e buscar negociações, criticou, durante evento Enaex 2025 - 43º Encontro Nacional de Comércio Exterior, no Rio de Janeiro.

Segundo Barbosa, o comércio internacional deixou de ter regras e atualmente predomina a "lei da selva", o que cria problemas para países como o Brasil e outras nações em desenvolvimento.

O ex-embaixador afirmou ainda acreditar que o acordo entre Mercosul e União Europeia será assinado até o fim de dezembro "mais por questões geopolíticas do que comerciais", avaliou, após enfatizar os obstáculos do novo cenário do xadrez global.

"Novos fatores estão influindo: meio ambiente - com barreiras protecionistas contra os setores industriais e agrícolas -, emergência da tecnologia - com IA mudando as regras - e a nova corrida nuclear", disse.

"Estamos vivendo num mundo sem regras" com o enfraquecimento dos organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), acrescentou. Segundo Barbosa, o enfraquecimento das organizações está criando problemas para países como o Brasil e outros em desenvolvimento, que não têm força para colocar as suas reivindicações como os países desenvolvidos. "Estamos na lei da selva. Cada um faz o que é de seu interesse "

Com a ruptura da ordem político-econômica criada no pós-guerra, que era apoiada num sistema baseado em regras, o mundo vive uma situação totalmente nova, avalia o ex-embaixador. O uso da força, apontou, está substituindo as negociações para a obtenção de objetivos políticos.

Veja também