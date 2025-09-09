Ter, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação

Brasil gasta mais que a OCDE no ensino superior e só 1/3 do que o grupo de países ricos na educação

Na educação superior, o investimento na rede pública chega a US$ 15,6 mil por estudante, um patamar similar a média da OCDE e da União Europeia

Reportar Erro
Brasil tem 38,8 milhões de estudantes nas escolas públicas da creche ao ensino médioBrasil tem 38,8 milhões de estudantes nas escolas públicas da creche ao ensino médio - Foto: Divulgação

O gasto público brasileiro com alunos de ensino superior é maior do que a média da OCDE, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira. Isso, no entanto, não é observado na escola pública.

De acordo com o relatório Education at Glance, lançado nesta terça-feira, a média investida pelo Brasil na educação básica é um terço daquilo que se gasta nos outros países analisados.

Na educação superior, o investimento na rede pública chega a US$ 15,6 mil por estudante, um patamar similar a média da OCDE e da União Europeia. Essa informação foi apresentada na manhã desta terça-feira pela coordenadora de Estatística Internacional Comparada, Cristhyne Carvalho, responsável no Inep por fornecer os dados à OCDE.

Por outro lado, de acordo com o Education at Glance, o gasto com alunos do ensino fundamental é de US$ 3,8 mil. Esse patamar é menor do que países como Chile, Costa Rica e Grécia. Já a média da OCDE é de US$ 12,4 mil.

Leia também

• Só 1% dos jovens adultos brasileiros tem mestrado; taxa da OCDE é de 16%, aponta Education at Glance

• Brasileiro com graduação ganha mais que o dobro de quem só fez ensino médio, diz relatório da OCDE

Atualmente, o Brasil tem 38,8 milhões de estudantes nas escolas públicas da creche ao ensino médio — atualmente, a maior parte da educação básica já conseguiu atender todos os brasileiros em idade escolar, mas ainda há desafios na creche e no ensino médio.

Já as universidades públicas atendem dois milhões de pessoas. De acordo com o relatório da OCDE, só 24% dos jovens brasileiros de 25 a 34 anos concluem o ensino superior, enquanto na OCDE isso chega a 49%.

Nos próximos anos, no entanto, a previsão é de que o número de bebês diminua. Com isso, o valor investido por aluno pode subir a patamares mais equilibrados ao que se é investido na OCDE. De acordo com o Education at a Glance, o número de crianças de 0 a 4 anos vai cair 9% até 2033.

Ensino superior
No Brasil, as universidades federais são as principais instituições de pesquisa, o que aumenta o gasto por aluno. Além disso, os últimos 15 anos foram marcados pela inclusão de jovens de classes baixas no ensino superior e a ampliação de vagas, o que levou a um aumento de investimento em políticas de moradia, alimentação, transporte e outros auxílios para garantir a permanência.

No entanto, as instituições públicas brasileiras, mesmo com investimento no patamar da OCDE, sofrem mais com evasão. Só 49% dos ingressantes brasileiros terminam seu curso três anos depois do que era esperado, enquanto na média da organização isso sobe para 70%.

O Education at Glance mostra ainda que as graduações mais procuradas pelos graduandos de países da OCDE são de dois grupos: 1) ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e 2) negócios, administração e direito.

Cada um deles reúne 23% dos estudantes. Já a área de artes e humanidades, ciências sociais, jornalismo e informação compõe um segundo grande grupo de alunos, com 22%.

Já no Brasil, essa proporção é bem mais desequilibrada: 34% estão em áreas de negócios, administração e direito — os dois últimos cursos são os maiores do país. Já a área de STEM corresponde a 16% dos bacharelados e a de artes e humanidades, ciências sociais, jornalismo e informação reúne 8%.

Inep alega erro no relatório
No relatório, consta a informação de que o Brasil gasta US$ xxxx. No entanto, Flavio Bravin, coordenador de Controle de Qualidade e Tratamento da Informação, afirmou durante uma transmissão ao vivo do Inep nesta terça-feira que a OCDE cometeu um erro ao considerar nessa conta todos os estudantes do ensino superior brasileiro e não apenas aqueles de universidades públicas.

— Nós só apresentamos os dados de gastos públicos com educação superior porque não temos fontes sistemáticas dos investimentos privados. Por isso, a conta por aluno só deve levar em conta, como todo ano acontece, dos alunos de instituições públicas. Já pedimos a retificação à OCDE — afirma Bravin.

A OCDE é conhecida como um grupo de países ricos. O Brasil participa desses estudos como convidado, junto de outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Peru e México. Ela se define como uma organização econômica intergovernamental que se dedica a estimular o progresso econômico e o comércio mundial.

Para isso, estuda e promove meios para melhorar políticas públicas em áreas como política econômica, comércio, ambiente, ciência e tecnologia e educação. O intercâmbio desses conhecimentos entre os países é uma das vantagens de integrar a organização.

Divulgado anualmente pela OCDE, o Education at a Glance reúne e compara os principais indicadores internacionais ligados à educação. Os dados são fornecidos pelos próprios países.

Fazem parte da organização economias desenvolvidas como Alemanha, EUA e Japão, além de países emergentes como Turquia e México. Outro grupo de nações, como o Brasil e Argentina, participa do levantamento, mas como convidado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter