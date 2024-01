Brasil Mais Produtivo: nova plataforma abre inscrições para 200 mil micro, pequenas e médias empresa

A- A+

Com um investimento de mais de R$ 2 bilhões, provenientes do montante de R$ 300 bilhões destinados ao Nova Indústria Brasil, O Brasil Mais Produtivo lançou nesta quarta-feira (31) sua nova plataforma para micro e pequenas empresas industriais.

O programa ainda conta com a parceria da Embrapii para oferecer apoio técnico e financeiro nas etapas avançadas.

A expectativa é envolver até 200 mil empresas através da plataforma, atendendo diretamente mais de 93 mil até 2027, fornecendo uma jornada de produtividade e transformação digital. A nova fase é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), contando com a participação do Sebrae, SENAI, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES.

A Embrapii contribuirá nos estágios mais avançados do programa, oferecendo recursos não reembolsáveis e apoio técnico dos seus centros de pesquisa credenciados, com o intuito de desenvolver tecnologias digitais que tragam ganhos de produtividade para a indústria brasileira.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressaltou a importância das pequenas indústrias se tornarem mais competitivas, destacando o papel essencial da transformação digital nesse processo.

"O mundo vai ter que descabornizar e o Brasil é o grande protagonista em inúmeras rotas tecnológicas. Teremos uma oportunidade importante de nos reindustrializarmos”, comentou.

O programa conta com o apoio do Sebrae e SENAI, oferecendo diagnósticos e planos de melhorias, além de acesso a crédito para adoção de tecnologias ligadas à indústria 4.0.

Funcionamento

As empresas podem se inscrever gratuitamente no site da plataforma para acessar cursos, materiais e ferramentas de gestão e produtividade. Em seguida, serão orientadas em uma jornada de transformação digital, atendendo às suas necessidades específicas.

O programa oferece conhecimentos em práticas de gestão, inovação, mercado, manufatura enxuta, eficiência energética e transformação digital, com o objetivo de impulsionar a produtividade e a competitividade.

Inicialmente, a plataforma atenderá 93 mil empresas, com 50 mil recebendo orientação e planos de melhoria, 30 mil obtendo atendimento integrado em manufatura enxuta ou eficiência energética, e 8,4 mil passando por transformação digital.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Tesouro dos EUA detalha planos trimestrais para leilões de Treasuries