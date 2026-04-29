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ranking Brasil mantém segunda colocação no ranking global de países com maior taxa de juro real País só fica atrás da Rússia; México e Colômbia têm juros reais mais baixos que a taxa brasileira

Com a redução de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, o Brasil manteve a segunda colocação no ranking dos juros reais, considerando 40 países, com taxa de 9,33% ao ano. O país só é superado pela Rússia, que tem juros reais de 9,67%. A Selic caiu de 14,75% para 14,50% ao ano.

O Brasil fica à frente de outros países latino americanos, como o México, que tem taxa de juro real de 5,09% (terceiro lugar no ranking), e Colômbia, com juros de 2,63% ao ano (sétima colocada no ranking). O levantamento foi feito em parceria entre o MoneYou e Lev Intelligence.

De acordo com o economista Jason Vieira, responsável pelo ranking, o conflito Irã-EUA pesou nos preços e alterou a dinâmica das projeções globais de inflação para os próximos 12 meses. Bancos centrais de diversos países adotaram poturas mais conservadoras em relação ao juro, diante das incertezas trazidas pelo conflito. No ranking com 40 países, 85% mantiveram os juros, enquanto 7,5% elevaram as taxas e apenas 7,5% cortaram.

— As perspectivas inflacionárias foram majoritariamente revisadas para cima nos países do ranking, criando uma série maior de juros reais negativos, em meio ao cenário adverso e ainda em aberto com o conflito no Oriente Médio, com forte caráter inflacionário — analisa Jason.

Na quarta posição do ranking, apareceu a Àfrica do Sul com juro real de 4,62%. Na quinta colocação ficou a Indonésia com juro real de 3,31%. Em seguida, na sexta posição, ficou a Hungria com taxa de 3,02%.

O levantamento apontou que quatro países registraram taxa de juro real negativa. Este é um cenário em que a inflação supera o rendimento nominal de um investimento, resultando em perda do poder de compra. Tiveram taxas negativas, o Japão (-1,56%), a Argentina (-1,15%), Suíça (-0,21%) e Taiwan (-0,15%)

Para elaborar o ranking, foi considerada a taxa de juros a mercado no vencimento mais líquido 12 meses à frente. E também a inflação projetada para os 12 meses consecutivos, com base nas estimativas feitas pelo boletim Focus, elaborado pelo Banco Central com mais de 100 instituições.

Veja os países com maior taxa de juro real

Rússia 9,67%

BRASIL 9,33%

México 5,09%

África do Sul 4,62%

Indonésia 3,31%

Hungria 3,02%

Colômbia 2,63%

Polônia 2,61%

República Tcheca 2,20%

Índia 2,19%

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