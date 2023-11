Brasil não assumirá nenhum compromisso com corte de produção, diz Silveira sobre convite da Opep+

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira (30) que o Brasil "não vai assumir nenhum compromisso com cortes de produção" de petróleo, ao comentar o convite feito na Arábia Saudita para que o país passe a integrar a Opep+, grupo de países paralelo à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O convite foi feito na quarta-feira (29), durante a passagem de Lula por Riad, capital da Arábia Saudita. E formalizado por meio de uma carta, que o ministro recebeu, ao chegar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Dubai, onde participará da COP28.

Silveira participou de uma teleconferência com os árabes na qual tratou do assunto.

"Na minha fala com eles, eu deixo bem claro que existe um caminho a se percorrer, que é a análise dos termos da Opep+. E, na Opep+, está claro que os membros não têm compromisso com corte de produçao, mas partilham de uma plataforma de discussão. Eu quero analisar (o convite) com profundidade, os termos da Opep+, para ver o custo-benefício para o Brasil", afirmou.