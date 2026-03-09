A- A+

Brasil não vai fazer com minerais críticos o que fez com minério de ferro, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta segunda-feira que o Brasil não vai ser apenas um exportador de minerais críticos e de minérios extraídos de terras raras, como o faz com o minério de ferro.

A declaração foi dada durante visita oficial do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao Brasil.

Em discurso a autoridades brasileiras e sul-africanas, Lula voltou a defender o desenvolvimento de uma indústria local para a exploração de minerais críticos e terras raras.]

— Nosso país também possui grande potencial na área de minerais críticos essenciais para a transção energética digital. Queremos repensar o papel da exploração dos recursos naturais e fortalecer as cadeias produtivas dos nossos teitores. (...) Já está avisado que o Brasil não vai fazer aquilo que foi feito por minério de ferro. A gente vendeu minério para comprar produtos acabados pagando cem vezes mais caro. Agora, a parceria será para fazer os processos de transformação aqui no Brasil — disse Lula.

Em seguida, o presidente brasileiro criticou a exploração apenas de commodities minerais sem desenvolvimento de tecnologia.

— Já levaram toda a nossa prata, nosso ouro, nosso diamante, nosso minério de ferro. É uma questão de tomada de decisão política. Precisamos tirar proveito para que a gente possa fazer disso uma forma de enriquecimento para que nosso povo possa viver melhor — disse Lula.

Lula disse que tanto o Brasil quanto a África do Sul precisam realizar levantamentos sobre as reservas de minerais críticos e terras raras em seus territórios.

Esses metais são considerados cruciais para setores ligados à alta tecnologia e à defesa e, por isso, importantes tanto para a transição energética quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Hoje, há uma disputa geopolítica entre as grandes potências, em especial entre a China e os Estados Unidos, para garantir o suprimento desses minerais.

Os asiáticos estão na dianteira, atualmente responsáveis por cerca de 60% da produção de minerais críticos.

