Brasil não vai fazer com minerais críticos o que fez com minério de ferro, diz Lula

Presidente voltou a defender o desenvolvimento de uma indústria de transformação mineral no Brasil

A declaração foi dada durante visita oficial do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao Brasil.A declaração foi dada durante visita oficial do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao Brasil. - Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta segunda-feira que o Brasil não vai ser apenas um exportador de minerais críticos e de minérios extraídos de terras raras, como o faz com o minério de ferro.

A declaração foi dada durante visita oficial do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao Brasil.

Em discurso a autoridades brasileiras e sul-africanas, Lula voltou a defender o desenvolvimento de uma indústria local para a exploração de minerais críticos e terras raras.]

— Nosso país também possui grande potencial na área de minerais críticos essenciais para a transção energética digital. Queremos repensar o papel da exploração dos recursos naturais e fortalecer as cadeias produtivas dos nossos teitores. (...) Já está avisado que o Brasil não vai fazer aquilo que foi feito por minério de ferro. A gente vendeu minério para comprar produtos acabados pagando cem vezes mais caro. Agora, a parceria será para fazer os processos de transformação aqui no Brasil — disse Lula.

Em seguida, o presidente brasileiro criticou a exploração apenas de commodities minerais sem desenvolvimento de tecnologia.

— Já levaram toda a nossa prata, nosso ouro, nosso diamante, nosso minério de ferro. É uma questão de tomada de decisão política. Precisamos tirar proveito para que a gente possa fazer disso uma forma de enriquecimento para que nosso povo possa viver melhor — disse Lula.

Lula disse que tanto o Brasil quanto a África do Sul precisam realizar levantamentos sobre as reservas de minerais críticos e terras raras em seus territórios.

Esses metais são considerados cruciais para setores ligados à alta tecnologia e à defesa e, por isso, importantes tanto para a transição energética quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Hoje, há uma disputa geopolítica entre as grandes potências, em especial entre a China e os Estados Unidos, para garantir o suprimento desses minerais.

Os asiáticos estão na dianteira, atualmente responsáveis por cerca de 60% da produção de minerais críticos.                                                                                 

