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Economia "Brasil não vai sucumbir a pressões", diz ministro, no Recife, sobre o tarifaço Conexões Produtivas debate competitividade e força da indústria em Pernambuco

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, afirmou na tarde desta quinta-feira (20), no Recife que a resposta brasileira às imposições tarifárias norte-americanas é a diversificação acelerada de parceiros comerciais. A informação foi concedida durante entrevista coletiva à imprensa na abertura do encontro nacional "Conexões Produtivas", realizado na sede na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

"Quem não faz acordo ou não conquista novos mercados não fica parado, perde lugar, porque outro ocupa. O Brasil não vai sucumbir a pressões unilaterais", afirmou o ministro.

O evento, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pela ApexBrasil, reuniu lideranças do setor produtivo e do governo federal para debater estratégias de fortalecimento da indústria local frente às transformações globais.

Como prova prática dessa estratégia de diversificação frente às barreiras dos EUA, o ministro anunciou, em primeira mão, um novo e gigantesco mercado para o setor sucroalcooleiro nordestino.

"A Índia publicou hoje um aviso de compra de 1 milhão de toneladas de açúcar até o dia 31 de outubro, para nós podermos exportar. Pernambuco é um dos maiores produtores do Nordeste, e essa é uma oportunidade excelente em um mercado de 1,4 bilhão de pessoas que precisamos conquistar", destacou Márcio Elias Rosa.

Apesar das novas frentes abertas na Ásia e das mais de 190 oportunidades de negócios já mapeadas com a União Europeia, o setor produtivo alerta para as perdas imediatas causadas pelo "tarifaço" de Washington, exigindo pragmatismo diplomático do governo brasileiro.

O presidente da Fiepe, Bruno Veloso, lembrou que o mercado norte-americano é o segundo principal destino das exportações do estado.

"O segmento de açúcar, o de uva e o de resinas PET (politereftalato de etileno) estão sendo muito impactados. Questões políticas não podem interferir nas econômicas. Entendemos que o diálogo é o caminho para mantermos uma relação histórica, baseada na confiança", cobrou Veloso.

A aproximação entre o planejamento macroeconômico federal e os desafios regionais pontuados pela Fiepe foi o foco da edição do "Conexões Produtivas", que já passou por estados como São Paulo, Santa Catarina e Acre. Para o presidente da ABDI, Olavo Noleto, o objetivo é alinhar o fomento governamental às vocações do estado, a exemplo da logística do Porto de Suape e dos polos do Agreste.

"O programa reforça seu compromisso de ouvir quem produz, investir no diálogo e conectar oportunidades. Queremos construir soluções alinhadas à realidade local", pontuou o presidente da ABDI, Olavo Noleto.

Para transformar o debate estratégico em ações práticas, a programação seguiu ao longo da tarde com escutas setoriais e painéis temáticos. As mesas reuniram secretários-chave do MDIC, como Tatiana Prazeres (Comércio Exterior) e Uallace Moreira Lima (Indústria e Inovação), além de especialistas do BNDES e da ABDI, que orientaram os empresários pernambucanos sobre o acesso a crédito para exportação, a transição para a Indústria 4.0 e os caminhos para a internacionalização dos negócios.

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