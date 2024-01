Brasil paga R$ 4,6 bilhões e quita dívida com organismos internacionais

A- A+

O governo brasileiro quitou integralmente todas as dívidas que tinha com organismos internacionais em 2023, informou nesta quinta-feira o Ministério do Planejamento e Orçamento. Segundo a pasta, foram R$ 4,6 bihões pagos com vários órgãos, entre eles, a Organização das Nações Unidas (ONU).

"Ao encerrar o ano, o país pagou integralmente suas contribuições ao orçamento regular da Organização das Nações Unidas (ONU), no valor aproximado de R$ 289 milhões, e quitou passivos de R$ 1,1 bilhão referentes a missões de paz da ONU. Dessa forma, além de assegurar o direito de voto do país na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2024, o Brasil reforçou o seu compromisso com o multilateralismo, com a Organização e com a sua atuação internacional", disse a pasta.

O Ministério não deu o detalhamento sobre o valor dos pagamentos com todos os órgãos, mas explicou que o número de R$ 4,6 bilhões corresponde a dívidas em atraso, mas também a pagamentos regulares que são feitos todos os anos.

"O Brasil pagou, em 2023, R$ 4,6 bilhões em compromissos financeiros com instituições internacionais, distribuídos entre contribuições regulares a organismos internacionais, integralizações de cotas de bancos multilaterais e recomposições de fundos internacionais."

Entre os órgãos que tiveram as obrigações financeiras quitadas e regularizadas, estão:

Organização das Nações Unidas (ONU), no valor de R$ R$ 289 milhões e mais R$ R$ 1,1 bilhão referentes a missões de paz da ONU;

Organização Internacional para as Migrações (OIM);

Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBTO);

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA);

Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ);

Tribunal Penal Internacional (TPI);

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC);

Protocolo de Quioto;

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB),

Convenção sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)

Convenção sobre Mercúrio (Convenção de Minamata).

Organização dos Estados Americanos (OEA)

Organização Mundial do Comércio (OMC)

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO)

Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), valor de R$ 500 milhões.

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)

Secretaria do MERCOSUL e com o PARLASUL

Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão (TPR).

Veja também

BRASIL Teclado do Windows terá tecla de IA, na primeira mudança feita pela Microsoft em 30 anos