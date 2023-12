Brasil participará da Opep+ para convencer seus membros a abandonarem petróleo

O Brasil participará da Opep+, que inclui o clube de países exportadores de petróleo e seus aliados, para convencer a esses países de que devem abandonar os combustíveis fósseis, garantiu neste sábado (2)o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na COP28.

O Brasil foi convidado na quinta-feira a fazer parte deste grupo formado pelos 13 membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros dez produtores de petróleo bruto, liderados pela Rússia.

"Todo mundo ficou assustado com a possibilidade de o Brasil participar da Opep", declarou Lula em um encontro com a sociedade civil na COP28, em Dubai.

"A Opep+ eu acho importante a gente participar, porque a gente precisa convencer os países que produzem petróleo que eles precisam se preparar para reduzirem os combustíveis fósseis", assegurou o presidente.

"E se preparar significa aproveitar o dinheiro que eles lucram com o petróleo e fazer investimento, para que um continente grande como a América Latina possa produzir combustíveis renováveis que eles precisam", afirmou.

Lula compareceu à COP28 com uma agenda de defensor da floresta tropical, incluindo uma proposta de financiamento da luta contra o desmatamento.

A possível presença do Brasil em uma aliança com o grande clube de países petroleiros gerou críticas de organizações ambientalistas presentes em Dubai. O Brasil estava previsto unir-se à Opep+ em janeiro de 2024.

Lula comparou a presença do Brasil na Opep+ ao seu próprio papel no G7 das principais potências ocidentais.

"Eu participo do G7 desde que ganhei a presidência da República. Aliás, o único presidente que participou de todas as reuniões do G7. Eu vou lá, escuto, só falo depois que eles tomarem a decisão, e vou embora", explicou aos ativistas que participavam do encontro.