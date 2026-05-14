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Economia Brasil pode ampliar reservas de petróleo para 23,5 bi de barris na próxima década, diz Abespetro País não realizou sequer uma perfuração de poços em áreas consideradas de nova fronteira entre 2018 e 2024

O Brasil tem potencial para elevar seu volume de reservas provadas de petróleo dos atuais 17 bilhões para 23,5 bilhões de barris na próxima década, caso consiga ampliar a recuperação de reservatórios e aumentar os investimentos previstos em novas fronteiras, como a Margem Equatorial, no litoral dos estados do Amapá ao Rio Grande do Norte, e a Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. As projeções fazem parte do Caderno Abespetro 2026, lançado nesta quinta-feira em evento no Rio de Janeiro.

A entidade, que representa os fornecedores da indústria de óleo e gás, estima que, para o país alcançar esse marco, serão necessários investimentos de ao menos US$ 30,6 bilhões por ano. Mas há desafios.

Segundo a Abespetro, o Brasil não realizou sequer uma perfuração de poços em áreas consideradas de nova fronteira entre 2018 e 2024, em um cenário bem diferente do observado em outras partes do mundo. A Noruega perfurou 32 poços em novas fronteiras no período, enquanto Guiana e Suriname somaram 62 poços, e as regiões sul e oeste da África contabilizaram 28 poços. Para Telmo Ghiorzi, presidente-executivo da entidade, é preciso avançar na exploração até que se alcance a comercialidade de uma reserva.

— Entre perfurar e iniciar a produção de um campo, levamos pelo menos dez anos. Se demorarmos doze anos a cada autorização para verificação de jazida, a situação ficará bastante crítica. Esse foi o tempo que levamos para conseguir autorização para perfurar o primeiro bloco na Bacia da Foz do Amazonas, justamente entre a licitação da área, em 2003, e a obtenção do licenciamento ambiental, em 2025. Se não voltarmos a perfurar mais poços, corremos o risco de voltarmos a ser importadores de petróleo entre 10 e 15 anos — disse Ghiorzi.

Considerando as atuais reservas provadas de 17 bilhões de barris e uma produção de 5 milhões de barris por dia, as reservas brasileiras garantiriam a produção de petróleo até aproximadamente 2035. No entanto, segundo o executivo, caso as reservas adicionais sejam convertidas em reservas provadas, esse horizonte poderá ser estendido até 2042.

Segundo Ghiorzi, além de estimular o aumento das atividades na Margem Equatorial e na Bacia de Pelotas, é importante elevar o nível de recuperação das reservas dos campos já em produção. Por isso, ele defende um maior investimento de empresas privadas no Brasil. O executivo citou o exemplo dos campos maduros, nos quais, segundo ele, é importante que a Petrobras abra espaço para que empresas independentes ampliem a produção.

Ghiorzi também defendeu melhorias na questão regulatória, criticando, por exemplo, a tributação sobre a exportação de petróleo, e defendeu ajustes na política de conteúdo local. Segundo ele, há dois projetos de lei em tramitação no Congresso que podem alterar o caráter punitivo aplicado ao descumprimento das metas de conteúdo local, com foco em estimular mais investimentos.

— Precisamos de mais empresas privadas no Brasil. Quando comparamos o nível de concentração das operadoras de campos offshore em 2025, vemos que, no Brasil, por exemplo, a Petrobras detém 90,7% de participação. É um cenário bem diferente de outras regiões, como a América do Sul (exceto Brasil), onde a ExxonMobil possui 82,5% de participação, seguida pela Equinor, no Mar do Norte, com 56%, além da TotalEnergies, com 30,3% no oeste da África, e da Pemex, com 33,8% no Golfo do México.

Empregos no setor voltam ao patamar de 2010

A Abespetro também destacou que o Brasil encerrou o ano passado com 700 mil pessoas empregadas de forma direta e indireta no setor, número que retoma o patamar de 2010, quando as vagas atingiram recorde histórico. Depois disso, porém, o setor entrou em declínio por conta da crise desencadeada após a revelação da Lava Jato e da queda no preço do petróleo, que freou os investimentos.

Para Ghiorzi, o dado mostra um aquecimento do setor nos últimos anos, mas ele destacou a necessidade de o país manter os ciclos de leilões de novas áreas em um segmento que responde por 11% do PIB. O executivo afirmou ainda que a atual guerra envolvendo o Irã, que elevou o preço do petróleo para acima de US$ 100 por barril, é um fator importante, mas ponderou que ainda é preciso observar como a commodity irá se comportar nos próximos meses.

— Ninguém toma uma decisão hoje com base no preço de hoje ou de amanhã, já que o petróleo tem uma cotação volátil. Essa foi uma lição que as companhias aprenderam na década passada, quando o petróleo caiu de US$ 130 por barril para menos de US$ 30. Então, hoje, as companhias trabalham com uma cautela maior — disse Ghiorzi.

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