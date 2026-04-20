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mundo Brasil pode ser parceiro da Alemanha em minerais críticos e biocombustíveis, avalia CNI Mas europeus precisam mudar visão equivocada de que produção afeta meio-ambiente, diz Ricardo Alban, presidente da entidade

O Brasil tem potencial para ser um grande parceiro da Alemanha na área de biocombustíveis, mas esse avanço depende da solução de alguns problemas, como a visão equivocada dos países europeus de que a produção brasileira de biocombustíveis representa um risco para o meio ambiente.



A avaliação foi feita pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, durante a abertura do 42º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), realizado durante a Feira de Hannover – maior evento mundial de tecnologia industrial.

— Há dados e informações transparentes confirmando que o Brasil produz biocombustíveis de forma sustentável e dispõe de outras fontes renováveis de energia que são cruciais para a descarbonização da indústria global — disse Alban.





Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, Alban enfatizou a importância estratégica da relação bilateral entre Brasil e Alemanha em diversos setores, entre eles o de minerais críticos. Alban afirmou que o Brasil tem reservas significativas e que esses insumos são fundamentais para a transição energética e para a indústria de alta tecnologia.

— Não pretendemos ser apenas um exportador de recursos naturais. Buscamos processar, agregar valor e desenvolver tecnologias para construir cadeias industriais completas de produção — disse.

Com a entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia, o presidente da CNI estima que o comércio bilateral com a Alemanha subirá de US$ 20 bilhões para US$ 40 bilhçoes nos próximos cinco anos.

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