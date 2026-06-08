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Negócios Brasil pode ser potência global de SAF, o biocombustível de aviação, diz entidade Conforme projeções da Iata, associação mundial das companhias aéreas, país tem potencial para chegar a 2030 com uma capacidade instalada de 12 milhões toneladas, cinco vezes mais do que a produção esperada para este ano, de 2,4 milhões de toneladas

O Brasil tem potencial de ser uma potência global na produção de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), segundo projeções divulgadas nesta segunda-feira pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), entidade que representa companhias aéreas de todo o mundo.

O país tem hoje 15 projetos de produção de SAF, com capacidade de produção de 2 milhões de toneladas, ante uma produção global atual de 2,4 milhões de toneladas prevista para este ano.

Até 2030, e considerando o parque de refino de biocombustíveis atual, o Brasil poderia atingir uma capacidade de produção de 12 milhões de toneladas, conforme as projeções, divulgadas durante a Reunião Geral Anual da Iata, que reúne os CEOs de companhias de todo o mundo até esta segunda-feira, no Rio.

O SAF é um biocombustível que substitui ou é misturado ao querosene de aviação (QAV), para ajudar a reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEE) na aviação. No domingo, o diretor-geral da Iata, Willie Walsh, afirmou que o setor está atrasado no caminho para atingir sua meta de chegar a 2050 com emissões líquidas zero de GEE.

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