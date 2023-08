A- A+

América do Sul Brasil propõe à Argentina usar yuan para garantir pagamento de exportações brasileiras Segundo Haddad, sistema começaria com teste de até US$ 140 milhões em linha de troca operada pelo BB

Leia também

• Brics terá mais seis países: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos

• Após 44 anos de atuação, Itaú vende sua operação na Argentina ao Banco Macro por R$ 250 milhões

• Prédio pega fogo na Argentina, e mulher se pendura em cabo para tentar escapar; vídeo

O Brasil propôs um plano para a Argentina usar a moeda chinesa, o yuan, para garantir o pagamento de exportações brasileiras, a fim de contornar a grave escassez de dólares do país vizinho e manter o fluxo comercial, afirmou o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o encontro do Brics. Agora, o governo brasileiro espera o aceite da Casa Rosada.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem buscado maneiras de ajudar a Argentina em meio à intensificação de sua crise econômica, ao mesmo tempo em que tenta garantir que os exportadores brasileiros sejam pagos pelas vendas ao terceiro maior parceiro comercial do país.

- Será bom para os exportadores brasileiros e será uma ótima notícia se a Argentina concordar. Eles poderão ter um fluxo de vendas com 100% de garantia - disse Haddad na África do Sul, onde está participando da reunião de cúpula dos países do do Brics.

A ideia é garantir inicialmente entre US$ 100 milhões e US$ 140 milhões em comércio por meio de uma troca de divisas feita pelo Banco do Brasil, que converteria o yuan em reais para pagar os exportadores, informou o ministro.

O governo quer testar o plano antes de decidir se vai expandi-lo, e ainda está aguardando uma resposta do governo do presidente Alberto Fernandez, acrescentou Haddad.

A inflação em espiral e uma seca recorde abateram a economia argentina este ano, levando-a à beira da recessão.

Enfrentando a escassez de reservas estrangeiras, a Argentina, nos últimos meses, recorreu às linhas de swap chinesas para ajudar a pagar os empréstimos ao Fundo Monetário Internacional. O uso do yuan também aumentou para níveis recordes, já que as empresas enfrentam dificuldades para encontrar dólares para financiar importações e operações.

O uso da moeda chinesa, disse Haddad, garantirá que não haja "nenhum risco de inadimplência" nos pagamentos.

Veja também

COMPANHIA AÉREA Azul suspende voos diretos a partir do Rio para 7 cidades, duas delas no Nordeste