MERCOSUL Brasil quer que Paraguai priorize inclusão de setores automotivo e açucareiro no Mercosul A informação consta em documento distribuído pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) à imprensa

O governo Luiz Inácio Lula da Silva espera que o Paraguai, que ocupará a Presidência Pro Tempore do Mercosul no primeiro semestre de 2026, conduza os trabalhos do bloco e continue priorizando o avanço nas negociações pela inclusão dos setores automotivo e açucareiro no livre comércio entre os Estados Partes do bloco.

A informação consta em documento distribuído pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) à imprensa, às vésperas da 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, que será realizada em Foz do Iguaçu (Paraná) no sábado, 20.

Durante a Presidência Pro Tempore do Brasil, foram realizadas duas reuniões do Comitê Automotivo, em que foi repassado todo o texto atualmente em negociação naquele âmbito. Também foram concluídos os termos de referência para a contratação de estudo sobre o setor sucroalcooleiro na região, insumo para futuras negociações sobre a inclusão do setor no bloco, acrescenta o documento.

O Brasil também tem pedido para que o Paraguai replique a realização do Fórum Empresarial Agrícola feito neste segundo semestre de 2025, o qual, na avaliação do governo Lula "foi tão exitoso" e "surge da expressividade da participação do Mercosul no comércio internacional do agronegócio e a consequente relevância do setor para a integração econômica do bloco".

Outra expectativa do governo Lula é de que o Paraguai continue auxiliando a Bolívia em seu processo de incorporação de todo o acervo normativo do Mercosul, de modo que possa participar plenamente do bloco.

Também há "possibilidade de assinatura do Acordo sobre Proteção e Recuperação de Bens Culturais no Mercosul, cuja negociação avançou na presidência brasileira".

Neste sábado, a Cúpula do Mercosul encerrará a Presidência Pro Tempore Brasileira (PPTB) do Mercosul, exercida durante o segundo semestre de 2025, e dará início à Presidência Pro Tempore do Paraguai (PPTP).

