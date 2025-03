Brasil fica em 20º lugar em ranking das economias que mais cresceram em 2024

A- A+

Num ranking de 64 países, a economia brasileira ficou em 20º lugar em relação ao crescimento do ano passado, que fechou em 3,4%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado na manhã desta sexta-feira (7).



O crescimento do Brasil superou outras nações emergentes com as quais o país disputa investimentos internacionais como Coréia do Sul (que cresceu 2,1% no ano passado e ficou em 34º lugar no ranking) e Tailândia (crescimento de 2,5% e 29º lugar no levantamento).

"O desempenho do Brasil ficou à frente de economias relevantes como a dos Estados Unidos (2,8%) e Espanha (3,3%) e mais próximo de seus pares emergentes, com os quais disputa investimentos. Historicamente, o crescimento brasileiro fica abaixo dos seus pares emergentes e, nesse sentido, o país não decepcionou", diz Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, agência de classificação de risco, que elabora o ranking dos maiores PIBs.

Agostini observa entretanto que o crescimento de 3,4% está acima do chamado PIB potencial brasileiro, que é o crescimento sustentável sem pressionar a inflação. Analistas estimam que o PIB potencial brasileiro atualmente estaria próximo de 2,5%. Portanto, o país vem crescendo acima desse patamar desde 2022.

"E nesse momento, a conta chegou. ou seja, temos uma inflação em alta, persistente e acima da meta. O Banco Central tem que desaquecer a economia elevando juros,já que esse crescimento não é sustentável. É preciso mudar o plano de voo da política econômica", explica Agostini.

Ele observa que enquanto países asiáticos fazem planejamentos de 30, 50 anos para buscar crescimento sustentável, no Brasil o horizonte é de quatro anos, quando há troca de governo.

"Os asiáticos, como China Taiwan, Coreia do Sul fazem caixa e realizam os investimentos nas áreas em que querem crescer. Aqui, o planejamento da política economica se encerra com o ciclo eleitoral", afirma Agostini.

Economia desacelerando

No ranking eleaborado plea Austin, a China ficou na 11% posião com crescimento de 5%, enquanto Taiwan avançou 4,3% ficando na 13º posição.

Em primeiro lgar do levantamento, aparece Macau, com crescimento de 9,8%, uma região autônoma na costa sul da China continental cuja economia é impulsionada pela receita de turistas que vão jogar nos cassinos, especialmente nas férias. Em um trimestre, por exemplo, o PIB da região cresce quase 50% do resutado anual.

Para 2025, a Austin Rating espera que o país cresça 1,5%. Agostini observa que já há desaceleração em diversos setores como bens duráveis, construção civil, especialmente com a alta de juros.

O economista acredita que o Banco Central terá que elevar a taxa de juros Selic, que baliza outras taxas de juros do mercado, para 16% se quiser buscar o centro da meta de inflação em 2026 de 3%, com margem de 1,5 ponto de tolerância.

Ranking das economias que mais cresceram em 2024

1) Macau 9,8%

2) Tadjiquistão 8,3%

3) Vietnã 7,1%

4) Índia 6,5%

5) Armênia 6,3%

6) Malta 6,0%

7) Mongólia 5,9%

8) Filipinas 5,6%

9) Malásia 5,1%

10) Indonésia 5,0%

20) BRASIL 3,4%

Fonte: Austin Rating

Veja também