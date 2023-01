Brasil registra 69,4 milhões de inadimplentes em 2022 segundo a Serasa

A- A+

O Brasil registrou 69,4 milhões de brasileiros inadimplentes em 2022, resultado 7,8% maior do que no ano anterior, com 63,97 milhões. Esse número representa 42,76% da população adulta no país, segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas do Serasa, divulgado nesta terça-feira.

Segundo o levantamento, o valor médio da dívida, por pessoa, foi de R$ 4.493,91, contra R$ 3.938,5 em 2021.

Na segunda-feira, dados divulgados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indicou que 24,3 milhões de contratos em atraso foram negociados pelo sistema bancário entre março de 2020 e novembro de 2022.

