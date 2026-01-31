A- A+

ENERGIA Brasil registra alta de 0,2% no consumo de energia elétrica em 2025 País chega a 562,7 mil GWh em 12 meses, com avanço de 0,5% em dezembro, segundo a Empresa de Pesquisa Energética

O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 0,2% no acumulado dos últimos 12 meses, alcançando 562.659 gigawatts-hora (GWh), segundo a mais recente edição da Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica.

O volume é superior ao registrado no período anterior, de 561.716 GWh.

Somente em dezembro de 2025, o consumo nacional foi de 47.616 GWh, o que representa alta de 0,5% em relação ao mesmo mês de 2024. Esse é o segundo avanço consecutivo na comparação interanual.

O crescimento foi puxado principalmente pelas áreas residencial (+4,1%), comercial (+0,5%) e outros (+1,4%), enquanto a indústria reduziu o consumo em 3,3% no mês.

Entre as regiões, o Centro-Oeste liderou a expansão, com aumento de 5,5%, seguido por Norte (+0,6%), Nordeste (+0,3%) e Sul (+0,2%). O Sudeste foi a única região com retração, registrando queda de 0,2% no consumo em dezembro.

Integração de Roraima e avanço do mercado livre

O boletim também destaca a integração de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) em setembro de 2025, que passou a conectar todos os estados brasileiros. Com a entrada de 209 mil novas unidades consumidoras, houve queda de 48,2% no consumo dos sistemas isolados em dezembro, na comparação com o mesmo mês de 2024. Atualmente, ainda há 449 mil unidades atendidas fora do SIN, sendo pouco mais de 9 mil em Roraima.

No recorte por tipo de contratação, o mercado livre respondeu por 43,8% do consumo nacional em dezembro, com 20.874 GWh, e registrou crescimento de 2,7% no consumo e de 28,9% no número de consumidores em relação a dezembro de 2024. Mais uma vez, o Centro-Oeste se destacou, com alta de 9,8% no consumo e de 50,4% no número de clientes livres.

Já o mercado regulado, atendido pelas distribuidoras, concentrou 56,2% do consumo, com 26.742 GWh, mas teve queda de 1,2% no volume consumido. Isso mesmo com um aumento de 1,7% no número de consumidores. Apenas o Centro-Oeste apresentou crescimento de consumo (+3,5%) nesse segmento, enquanto o norte liderou a expansão de clientes cativos (+2,7%).

Desde a abertura do mercado livre para todos os consumidores de alta tensão, em janeiro de 2024, 26 mil unidades migraram para o ambiente livre em 2024 e outras 19 mil em 2025.

