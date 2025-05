A- A+

Brasil registra déficit de US$ 1,3 bilhão nas contas externas em abril Investimentos estrangeiros no país cresceram em relação ao ano passado

O Brasil registrou um déficit de US$ 1,3 bilhão em transações correntes no balanço de pagamentos em abril de 2025. No mesmo mês do ano passado foi registrado um déficit de US$ 1,7 bilhão.

No acumulado de doze meses até abril de 2025, as contas externas acumularam um déficit de US$ 68,5 bilhões, 3,22% do PIB.

As transações correntes consideram três dados:

A balança comercial de produtos entre o Brasil e outros países, isto é, as exportações e importações;

A balança de serviços das contas externas. É considerado, sobretudo, as compras de brasileiros no exterior, incluindo gastos com importações de serviços financeiros, fretes e aluguel de equipamentos e até gastos de turismo;

A renda primária é o terceiro dado e trata das remessas de dinheiro e pagamentos (lucros, juros e dividendos) que as empresas multinacionais, com filial no Brasil, enviam para o exterior. Nesse cálculo, também estão as remessas que empresas brasileiras recebem

O dado foi divulgado no relatório “Estatísticas do setor externo” nesta segunda-feira pelo Banco Central, que calcula mensalmente estas movimentações financeiras.

A balança comercial de bens, que mede a diferença entre exportações e importações, registrou um superávit de US$ 7,4 bilhões . Em abril do ano passado, o Brasil havia tido um superávit de US$ 7,8 bilhões.

As exportações de bens chegaram US$30,6 bilhões, mantendo-se no patamar de abril do ano anterior, enquanto as importações de bens aumentaram 1,5%, somando US$23,2 bilhões.

Segundo os dados do BC, o Brasil recebeu mais dinheiro de investidores estrangeiros, e desse modo o investimento direto no país foi de US$ 5,5 bilhões, acima dos US$ 3,9 bilhões registrados em abril do ano passado.

Outro ponto positivo foi o aumento das reservas internacionais, que subiram para US$ 340 bilhões. Isso significa que o país tem um bom nível de recursos guardados para se proteger de crises externas.

