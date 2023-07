A- A+

BRASIL Brasil registra déficit de US$ 50 bilhões nas contas externas em 12 meses, ou 2,5% do PIB Investimento direto no país, por outro lado, somou US$ 80 bilhões e financiou o déficit

As transações correntes do Brasil - que medem a entrada e a saída de dólares do país - acumularam déficit de US$50 bilhões ou 2,50% do PIB, nos últimos 12 meses até junho. No mesmo mês do ano passado, esse dado havia sido de US$ 52,6 bilhões ou 2,94% do PIB.

Por outro lado, o Investimento Direto no País (IDP) totalizou US$ 80 bilhões, também em 12 meses, e financiou esse déficit.

As transações correntes consideram três dados.

A balança comercial de produtos entre o Brasil e outros países, isto é, as exportações e importações;

A balança de serviços das contas externas. É considerado, sobretudo, as compras de brasileiros no exterior, incluindo gastos com importações de serviços financeiros, fretes e aluguel de equipamentos e até gastos de turismo;

A renda primária é o terceiro dado e trata das remessas de dinheiro e pagamentos (lucros, juros e dividendos) que as empresas multinacionais, com filial no Brasil, enviam para o exterior. Nesse cálculo, também estão as remessas que empresas brasileiras recebem do exterior.

No mês de junho, apenas, as contas externas registraram déficit de US$ 843 milhões.

Investimento direto

Os investimentos diretos no país (IDP), que o Banco Central não considera nas transações correntes, somaram ingressos líquidos de US$ 1,9 bilhão no mês. O IDP acumulado em 12 meses totalizou US$ 80 bilhões (4,01% do PIB) em junho de 2023, ante US$ 83,4 bilhões (4,21% do PIB) no mês anterior e US$62,7 bilhões (3,5% do PIB) em junho de 2022.

