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ECONOMIA Brasil registra déficit de US$ 5,6 bilhões nas contas externas em fevereiro Resultado foi menor que no mesmo mês de 2025, com melhora no saldo comercial

O Brasil registrou déficit de US$ 5,6 bilhões nas transações correntes em fevereiro de 2026, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. Na prática, isso significa que o país enviou mais dinheiro ao exterior do que recebeu em operações como comércio, serviços e transferências de renda.

O resultado foi menor do que o observado no mesmo mês de 2025, quando o déficit havia sido de US$ 10,2 bilhões. A diferença está ligada principalmente à melhora da balança comercial, que reúne exportações e importações de bens.

Em fevereiro, o país exportou mais do que importou, registrando superávit de US$ 3,5 bilhões. Um ano antes, havia déficit nessa conta. As exportações somaram US$ 26,4 bilhões, com aumento de 14,8%, enquanto as importações ficaram em US$ 22,9 bilhões, com queda de 5,1%.

Por outro lado, outras contas continuaram no negativo e limitaram uma melhora maior do resultado. A conta de serviços, que inclui gastos com viagens internacionais, transporte e tecnologia, teve déficit de US$ 3,9 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior.

Já a chamada renda primária, que reúne remessas de lucros de empresas, dividendos e pagamento de juros ao exterior, apresentou déficit de US$ 5,6 bilhões, ligeiramente acima do registrado em fevereiro de 2025.

No acumulado de 12 meses até fevereiro, o déficit em transações correntes chegou a US$ 63,4 bilhões, o equivalente a 2,71% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse percentual é menor do que o observado um ano antes, quando estava em 3,67% do PIB.

Para financiar esse resultado negativo, o país conta com a entrada de capital estrangeiro. Em fevereiro, os investimentos diretos no país, geralmente associados à instalação ou ampliação de empresas, somaram US$ 6,8 bilhões.

Além disso, houve entrada líquida de US$ 5,4 bilhões em investimentos financeiros, como aplicações em ações e títulos de dívida no mercado doméstico.

As reservas internacionais, que funcionam como uma espécie de “colchão” de segurança para o país em momentos de instabilidade, totalizaram US$ 371,1 bilhões em fevereiro, com aumento de US$ 6,7 bilhões em relação ao mês anterior.

O Banco Central também informou uma revisão em dados da dívida externa, corrigindo a distribuição entre os setores público e privado, sem alteração no valor total do endividamento.

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