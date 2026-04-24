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Banco Central Brasil registra déficit de US$ 6 bilhões nas contas externas de março com queda na balança comercial Houve redução no saldo da diferença do que o Brasil vende e compra de outros países

As contas externas do Brasil registraram déficit de US$ 6 bilhões em março de 2026, pouco mais do dobro dos R$ 2,9 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Os dados do setor externo foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central (BC).

Segundo o BC, este aumento decorreu, principalmente, de uma redução de US$1,6 bilhão no superávit comercial de bens e dos aumentos nos déficits em renda primária, US$1,1 bilhão, e serviços, US$0,6 bilhão.

Consequentemente, houve queda no saldo da balança comercial — a diferença entre o que o Brasil vende e o que compra de outros países. Em março, o saldo foi de US$ 5,6 bilhões. No mesmo período do ano passado foi registrado um resultado positivo de US$ 7,2 bilhões.

A balança de serviços, no entanto, segue em déficit, neste mês de US$ 4,8 bilhões, um aumento de 14,5% em relação a 2025.

Investimento

Os dados divulgados pelo BC mostram que o Brasil segue atraindo investidores estrangeiros. Os Investimentos Diretos no País (IDP) — que são recursos aplicados em fábricas, empresas e projetos de longo prazo — somaram US$ 6 bilhões em março, próximo dos US$ 6,3 bilhões do mesmo mês em 2025

No acumulado de 12 meses, os investimentos diretos totalizaram US$75,7 bilhões (3,18% do PIB).

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